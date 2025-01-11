Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Минимальная цена на водку, или как нас побуждают больше пить

Минимальная цена на водку, или как нас побуждают больше пить

Олег Макаренко У нас тут водка подорожала. Как человек непьющий, я бы и внимания не обратил, если бы немцы в своём глупом Бильд не написали, что у нас «Водочный кризис», из-за которого «россияне злятся на Путина» (ссылка, ссылка).

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