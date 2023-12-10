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Что коммунисты хотели сделать с пенсией граждан, если бы СССР не распался, уму непостижимо

Что коммунисты хотели сделать с пенсией граждан, если бы СССР не распался, уму непостижимо

Недавно разбирая книги, среди них нашел статью из газеты "ТРУД" о законе о пенсиях. Статья написана по результатам пресс-конференции председателя комиссии Верховного Совета СССР по труду, ценам и социальной политике Н.

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Комментарии
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Валерий Светлый
это было описано еще до ВОВ Чаяновым и...
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6 час.
Александр
А сказанное вами &quot;как-то я не верю&quot; проверки не требует? В эти слова нужно верить без сомнения???
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1 час.
Александр
Раскройте глаза не сведущим, вы же в этом специалист, чем жуликам при социализме было не плохо? В нашей стране тогда милиция была такая же как сейчас полиция и все крышевали барыг?
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1 час.

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