Что коммунисты хотели сделать с пенсией граждан, если бы СССР не распался, уму непостижимо

А сказанное вами "как-то я не верю" проверки не требует? В эти слова нужно верить без сомнения???

Александр

Раскройте глаза не сведущим, вы же в этом специалист, чем жуликам при социализме было не плохо? В нашей стране тогда милиция была такая же как сейчас полиция и все крышевали барыг?