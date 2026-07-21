🚴🏻♂️ Плавание, велотуризм и фитнес — самые популярные виды активности в Крыму Заведующая кафедрой спорта и физического воспитания КФУ им.
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🚴🏻♂️ Плавание, велотуризм и фитнес — самые популярные виды активности в Крыму Заведующая кафедрой спорта и физического воспитания КФУ им.