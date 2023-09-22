Макаревич сорвался на истерику: Новость из России стала ударом ниже пояса

Надо простить старика. чем меньше вспоминаем,тет быстрее из нашей культуры уйдёт. А его им же заработанные деньги нечего считать ,свои считайте. Вот организация самостоятельно лишила их отчислений. И куда эти отчисления пошли. если другим патриотам России? А если нет,кто то по наглому наживается за чужой счёт? Тогда чем он лучше? Деньги на отчисления идут от народа России. Правда косвенным путём,но от нас родимых

Иван Иваныч Иванов

Даже интересно стало "а на тех кто сделал Россию такой" ТАКОЙ это КАКОЙ? Есть пояснение о тех кто СДЕЛАЛ ТАКОЙ? А кто такие, те кто ее СДЕЛАЛ? Фамилии можно услышать? Макар, молодец в чем? Некогда группа Машина времени было популярной, песни пели и напевали почти во всей стране, в походах, на посиделках за рюмкой чая, песни были любимы народом. Я что то не слышал никакого поноса из уст его сотоварищей из "Машины", Александр Кутиков, Евгений Маргулис, Пётр Подгородецкий, Андрей Державин, кто из них когда и где "вонял" ? Или я что то пропустил? Макар самолично вытер ноги о тех кто эти песенки помнил и напевал. Макар просто зажрался и как и некоторые из его коллег. Возомнил себя этаким божком как и Алла со своим муженьком, они типа Боги, а остальной люд быдлятина, чернь...