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НХЛ. «Вашингтон» победил «Сиэтл», «Рейнджерс» в гостях у «Колорадо», «Эдмонтон» играет с «Миннесотой»

«Вашингтон» победил «Сиэтл» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Колорадо» играет с «Рейнджерс», «Эдмонтон» против «Миннесоты», «Питтсбург» одолел «Баффало» (4:3 Б).

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