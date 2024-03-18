Сенатор от Крыма Ковитиди: наши единство и суверенитет надо отстаивать

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди подчеркнула в беседе с RT, что сегодня, 18 марта 2024 года, в день воссоединения Крыма с Россией, «все переполнены гордостью за свою страну».