Кроме врачей. Какие специалисты стали самыми востребованными на Алтае в 2024 году?

Эксперты проанализировали более 139 тысяч вакансий Водители возглавили топ-20 самых востребованных специалистов в Алтайском крае, для которых в 2024 году работодатели открыли наибольшее количество вакансий, сообщает рекрутинговый онлайн-ресурс hh.