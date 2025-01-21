Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lora Некрасова
    Вот правильно. Не всё ж Трампу переименовывать заливы в американские. А мы сразу целое море переименуем. Да и украм д...Черное море могут...
  • Виктор Старицын
    Зелёный давно не президент. Он иуда - кровавый убийца, и не о чём с ним говорить. Господин президент Трамп, если ты с...Дональд Трамп зая...
  • N N
    Это, чтоб ЖКХ оплатить.В Госдуме подчерк...

Кроме врачей. Какие специалисты стали самыми востребованными на Алтае в 2024 году?

Кроме врачей. Какие специалисты стали самыми востребованными на Алтае в 2024 году?

Эксперты проанализировали более 139 тысяч вакансий Водители возглавили топ-20 самых востребованных специалистов в Алтайском крае, для которых в 2024 году работодатели открыли наибольшее количество вакансий, сообщает рекрутинговый онлайн-ресурс hh.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх