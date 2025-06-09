Подросток из Астрахани решил потратить летние каникулы на поиски «закладок»

Теперь в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Следователи Трусовского отдела СУ СК РФ поймали подростка, который решил стать наркокурьером: юноша пытался найти оставленную для него партию наркотиков, чтобы в дальнейшем разделить ее на дозы и продать.
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