Приоритет своим: почему доступ мигрантов к природным ресурсам и таксопаркам в Сибири будет перекрыт

В 2027 году правила миграционной занятости на сибирском рынке труда изменятся радикально. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, которое четко и бескомпромиссно определяет, где иностранные работники с патентами больше не смогут трудоустроиться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Приоритет своим: почему стратегические регионы России должны закрывать вакансии за счет граждан РФ, а не мигрантов
- От ринга до строгого режима: почему осквернение памяти и побег от правосудия не имеют срока давности
- Россия не декорация для беззакония: почему мигранты, монетизирующие унижение наших граждан, должны получать жёсткие наказания от Российской фемиды
Свежие комментарии
- Россия не декорац...
- Россия не декорац...
- От точечных мер к...
Своих кормить нужно и лишь потом о чужих думать
👍👍👍👍👍
Попытка компенсировать уничтожение скотины в частных подворьях?
Слава Богу. Хоть один губернатор России понял и предпринял меры меры с мигрантами понимая пагубность сплошной вольницы проезжим "специалистам". Большое спасибо такому руководителю по защите коренного населения своего края.
Это надо было делать ещё позавчера !