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Аргументы недели

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Приоритет своим: почему доступ мигрантов к природным ресурсам и таксопаркам в Сибири будет перекрыт

Приоритет своим: почему доступ мигрантов к природным ресурсам и таксопаркам в Сибири будет перекрыт

В 2027 году правила миграционной занятости на сибирском рынке труда изменятся радикально. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, которое четко и бескомпромиссно определяет, где иностранные работники с патентами больше не смогут трудоустроиться.

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Анатолий Рябенко

Слава Богу. Хоть один губернатор России понял и предпринял меры меры с мигрантами понимая пагубность сплошной вольницы проезжим "специалистам". Большое спасибо такому руководителю по защите коренного населения своего края.