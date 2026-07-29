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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федор Кудряшов: «Тренером становиться не планирую, там нужно отдавать себя 24/7 – не для меня профессия. Хотел бы построить пассивный доход, получать ежемесячно деньги и ничего не делать»

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов заявил, что не планирует заниматься тренерской деятельностью.

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