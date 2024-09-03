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В Бурятии полицейские спасли ребенка из песчаного карьера

В Бурятии полицейские спасли ребенка из песчаного карьера

В Бурятии капитан полиции Чингис Бадмажапов и лейтенант полиции Тимур Рыгзенов спасли ребенка из-под песчаного завала.

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