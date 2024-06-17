ФСБ задержала экс-чиновника Минсельхоза, который находился в розыске 12 лет

Олег Донских обвиняется в крупном мошенничествеСотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Истринском районе Подмосковья бывшего начальника Департамента административной работы Минсельхоза Олега Донских.
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