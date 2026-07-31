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Свидетель обвинения Роман Вишняк дал показания против блогера Лерчек в суде

Свидетель обвинения Роман Вишняк дал показания против блогера Лерчек в суде

Гагаринский районный суд Москвы допросил свидетеля обвинения Романа Вишняка по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной (она же ― Лерчек), обвиняемой в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей фитнес-марафонов.

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