Свидетель обвинения Роман Вишняк дал показания против блогера Лерчек в суде

Гагаринский районный суд Москвы допросил свидетеля обвинения Романа Вишняка по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной (она же ― Лерчек), обвиняемой в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей фитнес-марафонов.