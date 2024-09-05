Путин назвал своего нового фаворита в выборах президента США

Выбирать президента США должны и будут сами американцы, а Россия будет уважать этот выбор. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая в четверг, 5 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума.
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