Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции № 1 УМВД России по городу Астрахани установили и доставили в отдел двоих местных жителей, подозреваемых в убийстве кота из огнестрельного оружия и высказывании угроз в адрес его владелицы.
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