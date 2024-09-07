Настасья Самбурская рассказала, что встретила идеального жениха

Актриса и певица Настасья Самбурская утверждает, что наконец-то встретила своего идеального мужчину. Долгое время актрисе не удавалось наладить личную жизнь: после разрыва с белорусским певцом IVANом, она начала роман с актером Кириллом Дыцевичем, однако их брак быстро завершился разводом, и Настасья открыла, что ее бывший супруг был агрессивен.