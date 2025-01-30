ИЭСК отозвала свой судебный иск к губернатору Иркутской области

Арбитражный суд Иркутской области прекратил производство по иску Иркутской электросетевой компании к губернатору Игорю Кобзеву о признании ИЭСК системообразующей территориальной сетевой организацией (СТСО), пишет ТАСС.
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