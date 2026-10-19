Военкор Стешин дал совет по защите Петербурга и отметил, что "надеюсь, прочтёт, кто нужно"."Надеюсь, прочтёт, "кто нужно", – пишет военкор Дмитрий Стешин.
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