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Закон и Порядок

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То, как показывают Сталина в кино - это глупость!

То, как показывают Сталина в кино - это глупость!

На деле он вёл себя иначе!»- откровения главы МИДа Громыко о СталинеВ мемуарах бывшего главы советского МИД Андрея Громыко «Памятное», вышедших в 1988 году, за год до ухода великого дипломата из жизни, он ни словом не упомянул о сталинских репрессиях и культе личности вождя.

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