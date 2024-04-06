Учёные исследовали настройки конфиденциальности Apple и нашли их слишком слож...

Учёные исследовали настройки конфиденциальности Apple и нашли их слишком сложнымиФинские исследователи изучили политику и настройки конфиденциальности приложений Apple на нескольких платформах и пришли к выводу, что параметры конфигурации чрезвычайно запутаны, значения опций не всегда очевидны, а документация написана сложным юридическим языком и не всегда содержит подробную информацию.