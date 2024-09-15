Путин наносит неожиданный удар. США нечем ответить

На очередной встрече с правительством президент России Владимир Путин предложил подумать над ограничениями на экспорт стратегически важных ресурсов, таких как уран, никель и титан, при условии, что это не окажет негативного влияния на экономику страны.
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