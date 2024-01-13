В Донецкой Народной Республике при исполнении служебного долга погиб офицер Следственного комитета России

Сотрудники СК России на Донбассе и в Новороссии с самого начала специальной военной операции расследуют преступления киевского режима, порой выполняя свой служебный долг в боевых условиях, рискуя своими жизнями во имя торжества справедливости и неотвратимости наказания для преступников.