В Донецкой Народной Республике при исполнении служебного долга погиб офицер Следственного комитета России

Сотрудники СК России на Донбассе и в Новороссии с самого начала специальной военной операции расследуют преступления киевского режима, порой выполняя свой служебный долг в боевых условиях, рискуя своими жизнями во имя торжества справедливости и неотвратимости наказания для преступников.
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