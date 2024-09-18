Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ В период с 17.09.2024. по 20.09.2024. с 09.00 до 16.
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Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ В период с 17.09.2024. по 20.09.2024. с 09.00 до 16.