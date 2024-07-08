Аэропорт «Шереметьево» перешел на российское ПО сортировки багажа

Московский аэропорт «Шереметьево» перевел оборудование для управления обработкой багажа в терминале D на российский софт, сообщили «Ведомости» со ссылкой на директора департамента транспорта и логистики компании «Рексофт» Александра Семенова и представителя «Шереметьево».
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