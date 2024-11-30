Погреб-ледник, искусственный бассейн для разведения радужной форели, руины старинного храма Что ещё скрывает заброшенная дворянская усадьба XIX века и какова судьба е обитателей? На поиски ответов отправился наш корреспондент Алексей Феденков.
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