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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Север» устраняют последствия обстрелов населенных пунктов в приграничном районе Курской области

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Север» устраняют последствия обстрелов населенных пунктов в приграничном районе Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения неразорвавшихся снарядов ВСУ в Курской области подразделениями инженерных войск группировки «Север» .

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