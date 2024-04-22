Глава ГУР Украины рассказал о глупости и тщеславии предателя Кузьминова

Кирилл Буданов* перечислил главные ошибки перебежчика Кузьминова.Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* дал интервью, в котором снял с себя ответственность за гибель предателя ВС России Максима Кузьминова, угнавшего вертолёт ВКС.
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