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Глава ГУР Украины рассказал о глупости и тщеславии предателя Кузьминова

Глава ГУР Украины рассказал о глупости и тщеславии предателя Кузьминова

Кирилл Буданов* перечислил главные ошибки перебежчика Кузьминова.Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* дал интервью, в котором снял с себя ответственность за гибель предателя ВС России Максима Кузьминова, угнавшего вертолёт ВКС.

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