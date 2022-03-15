В Instagram Овсянниковой появились новые данные об аресте: «Первый канал устроил собрание редакции, а Останкино окружила полиция»

На страничке Марины Овсянниковой в Instagram появилась серия публикаций, в которых автор делится событиями после скандального эфира (напомним, вчера редактор Первого канала ворвалась в кадр вечерних новостей с агитационным плакатом, который касался волнующей политической темы).
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