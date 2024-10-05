Сувениры с МКС: кому отдадут части космических кораблей

Сейчас отработавшие свое спускаемые аппараты транспортных пилотируемых кораблей серии «Союз», скафандры, кресла, ложементы, индивидуальное оснащение экипажей космических кораблей и прочее Роскосмос может передавать только в аренду.
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