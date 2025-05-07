Сразу в нескольких магазинах Fix Price в Москве в продаже появился крепкий алкоголь. Это сделано в качестве теста, насколько будет пользоваться спросом такая […] The post Ретейлер Fix Price стал продавать в Москве водку, виски и ром first appeared on LentaMsk.
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