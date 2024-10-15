Угрозами Калининграду мелкий литовский политик решает свои карьерные задачи

Артур КОНДРАТЕНКО В последние дни по российскому сектору сети Telegram некритически распространяются толки о «боевых отморозках-прибалтах», которые, дескать, готовы атаковать РФ и вовлечь её в ядерную войну с НАТО.
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