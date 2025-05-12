Нидерланды и Австралия требуют от России переговоров по MH17 через ICAO

MH17. Обложка © Wikipedia / Алан Уилсон Нидерланды и Австралия обратились в Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO), добиваясь принуждения России к переговорам по делу о крушении рейса MH17 в 2014 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии