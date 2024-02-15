Время пахать. Леонид Слуцкий о четырехдневной рабочей неделе, хайпе и жизни на Алтае

Каким кандидат в президенты видит Алтайский край через пять лет Инновационные предприятия, современные школы, курорты и высокие зарплаты – таким видит через пять лет Алтайский край лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам и кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий.