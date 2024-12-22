Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 823 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    Наверное, у этогоюного героя и отец есть? Тут все просто: отец определенно хочет доказать, что он герой. Нужно этому ...Иноземец игнориру...
  • Вадим Кузнецов
    Не уши.Иноземец игнориру...
  • Olga Chuhutina
    Достало уже  наше правительство.  Я думаю есть установка загнобить коренной народ России.Абхазия надавила ...

Абхазия надавила на жалость России. Ответ из Кремля получился с тонким намёком

Абхазия надавила на жалость России. Ответ из Кремля получился с тонким намёком

Царьград Фото: freepik.com. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Владимир Витковский
... азачем им школы,ведь работать никто не собирается...
Ответить
5 час.
Вячеслав Коновалов
Как вариант - уйти оттуда - грузины с радостью вырежут всех...
Ответить
1 час.
Olga Chuhutina
Достало уже  наше правительство.  Я думаю есть установка загнобить коренной народ России.
Ответить
13 мин.

Картина дня

наверх