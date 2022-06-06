В Ленинградской области полицейские пресекли незаконное производство табачной продукции

В Ленинградской области полицейские пресекли незаконное производство табачной продукции

«Сотрудниками ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена деятельность группы, которая специализировалась на незаконном изготовлении и сбыте табачной продукции.

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