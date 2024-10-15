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Русский Днепропетровск

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Курская дуга: Раздели дроноводов до трусов и расстреляли — кто, зачем и что было на самом деле

Радомир Маркуш 14 октября 2024 г., 8:24   Житомирская «ципсота» разгоняет фейк, от которого ржут даже «диванные войска» незалежной Нелегитимный президент Зеленский на фоне растущей критики в самостийной «телеге» и в ответ на заявление офицеров ВСУ о роковой ошибке, совершенной Банковой 6 августа, привычно сбрехал: «Относительно Курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи».

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