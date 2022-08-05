Redmi K50 Ultra в первом же сравнении обошёл Xiaomi 12S Ultra. Смартфон получит экономичный экран разрешением 1080р

Лу Вейбинг (Lu Weibong), занимающий пост президента Xiaomi Group China и генерального директора Redmi, опубликовал на своей страничке в социальной сети Weibo информацию о том, что старшая модель линейки Redmi K50 будет выпущена уже в этом месяце.
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