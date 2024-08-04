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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роке из «Барсы» снова отклонил предложение «Аль-Хилаля»

По данным инсайдера Фабрицио Романо, бразилец отклонил второе предложение саудовского клуба. Ранее стало известно, что «Барселона» открыта к продаже Роке и запрашивает за 19-летнего форварда не менее 40 млн евро.

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