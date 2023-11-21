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Китай

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Заместитель председателя КНР провел встречу с делегацией глав МИД арабских и исламских стран

Пекин, 20 ноября /Синьхуа/ -- Китай продолжит вместе с арабскими и исламскими странами содействовать всеобъемлющей реализации соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи /ГА/ ООН и Совета Безопасности /СБ/ ООН по израильско-палестинскому конфликту.

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