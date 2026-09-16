Бой на высоте пять километров: российский дрон «Сокол» установил рекорд на СВО

В ходе боевого задания операторы группировки «Центр» даже установили рекорд. Они выследили и уничтожили новейший дрон латвийского производства на, казалось бы, недосягаемой высоте более пяти километров.
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