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Пятый канал

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Бой на высоте пять километров: российский дрон «Сокол» установил рекорд на СВО

Бой на высоте пять километров: российский дрон «Сокол» установил рекорд на СВО

В ходе боевого задания операторы группировки «Центр» даже установили рекорд. Они выследили и уничтожили новейший дрон латвийского производства на, казалось бы, недосягаемой высоте более пяти километров.

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