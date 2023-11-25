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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергачев разделил с Дэном Бойлом 2-е место в истории «Тампы» по очкам среди защитников

25-летний хоккеист сделал передачу в матче НХЛ против «Каролины» (8:2). Теперь на счету Михаила Сергачева 253 (48+205) очка в 458 играх в лиге за «Лайтнинг».

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