Ну, а как иначе можно оценить его просьбу - спасите души курских оккупантов. После того, как Путин заявил, что всех впускать никого не выпускать.
Трамп работает на нас.
Комментарии
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ОС
Олег Солосин
Трамп работает на США, делает то, что выгодно для США. Путин не обязан работать на США, аналогично и Трампу незачем работать на РФ. Такое состояние называется взаимовыгодное сотрудничество.
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8 час.
Регина Толстоброва
Трамп делает все в интересах америки. а не для мира. да и мира не будет.
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7 час.
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