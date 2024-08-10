Бахмут им покажется сказкой»: «Вагнерам» под Курском даны особые полномочия. Пленных не будет Министр обороны России Андрей Белоусов разыграл мощный козырь для ситуации под Курском, направив в регион бойцов ЧВК "Вагнер".