Бахмут им покажется сказкой»: «Вагнерам» под Курском даны особые полномочия. Пленных не будет Министр обороны России Андрей Белоусов разыграл мощный козырь для ситуации под Курском, направив в регион бойцов ЧВК "Вагнер".
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