8.00 – Месси не будет бить следующий пенальти Аргентины. Он не забил два 11-метровых подряд

Лионель Месси не реализовал пенальти в двух матчах подряд на ЧМ-2026. Форвард сборной Аргентины стал первым игроком в истории, который не забил два 11-метровых подряд на одном чемпионате мира – в 1/16 финала с Кабо-Верде (3:2, д.