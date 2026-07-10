НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

8.00 – Месси не будет бить следующий пенальти Аргентины. Он не забил два 11-метровых подряд

Лионель Месси не реализовал пенальти в двух матчах подряд на ЧМ-2026. Форвард сборной Аргентины стал первым игроком в истории, который не забил два 11-метровых подряд на одном чемпионате мира – в 1/16 финала с Кабо-Верде (3:2, д.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии