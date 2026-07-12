Ученые доказали эффективность экстракта барбариса в борьбе с депрессией

Депрессия остается одним из наиболее серьезных вызовов современной медицины. По оценкам специалистов, миллионы людей во всем мире сталкиваются с расстройствами настроения, однако существующие методы терапии по-прежнему имеют существенные ограничения: препараты подходят не всем пациентам, эффект от их применения часто развивается только через несколько недель, а побочные реакции могут снижать качество жизни.