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Ученые доказали эффективность экстракта барбариса в борьбе с депрессией

Ученые доказали эффективность экстракта барбариса в борьбе с депрессией

Депрессия остается одним из наиболее серьезных вызовов современной медицины. По оценкам специалистов, миллионы людей во всем мире сталкиваются с расстройствами настроения, однако существующие методы терапии по-прежнему имеют существенные ограничения: препараты подходят не всем пациентам, эффект от их применения часто развивается только через несколько недель, а побочные реакции могут снижать качество жизни.

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