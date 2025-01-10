Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 856 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кузнецов
    Совершенно очевидно что работа на одних и тех же частотах будет воспринята как активная помеха РЭБ. Нужно учиться коо...Откуда взялся слу...
  • Eduard
    Ктр такой Маккейн вы помните,старая сволочь как и Байден!Постсоветские шес...
  • Вячеслав Тарасов
    В советское время их никто не зомбировал, а они считали себя выше "поганих" москалей. За киевлян и полтавчан знаю из ...Называя отборного...

Танго в сумасшедшем доме

Танго в сумасшедшем доме

Дорогая передача! Во субботу чуть не плача,Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась.Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,Вся безумная больница у экрана собралась.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Валерий
Вот бы сейчас поднять тех большивичков чтобы показать  что они натворили чтобы они сказали !!!
Ответить
22 час.
Федор Родников
Не лезь в Историю болван иди паси свиней.
Ответить
8 час.
Дмитрий Бирюков
&quot;за спиною штепсель прячет&quot; правильно...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх