Дорогая передача! Во субботу чуть не плача,Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась.Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,Вся безумная больница у экрана собралась.
Танго в сумасшедшем доме
Комментарии
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Валерий
Вот бы сейчас поднять тех большивичков чтобы показать что они натворили чтобы они сказали !!!
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22 час.
Федор Родников
Не лезь в Историю болван иди паси свиней.
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8 час.
Дмитрий Бирюков
"за спиною штепсель прячет" правильно...
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1 час.
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