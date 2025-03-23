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16 студентов орловских колледжей и техникумов примут участие в досрочном ЕГЭ

16 студентов орловских колледжей и техникумов примут участие в досрочном ЕГЭ

В пятницу, 21 марта, с экзамена по литературе стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ. Он продлится в течение месяца и в нём примут участие 16 студентов профессиональных образовательных организаций – колледжей и техникумов.

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