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Где ограничат дорожное движение с 17 июля

Где ограничат дорожное движение с 17 июля

В Калининском районе в связи с ремонтом дорожного покрытия (работы идут с 6 июля по 9 августа) 17 июля на один день полностью закроют сквозное движение транспорта по аллее Академика Глушко в створе Светлановского проспекта.

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