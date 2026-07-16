Где ограничат дорожное движение с 17 июля

В Калининском районе в связи с ремонтом дорожного покрытия (работы идут с 6 июля по 9 августа) 17 июля на один день полностью закроют сквозное движение транспорта по аллее Академика Глушко в створе Светлановского проспекта.
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