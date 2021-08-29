КПРФ хочет по суду запретить выплаты пенсионерам?

Позитив для оптимистовПолитикаКПРФ хочет по суду запретить выплаты пенсионерам? Предложение выплатить всем пенсионерам России по 10 000 рублей неожиданно вызвало нервную и неадекватную реакцию в КПРФ.Вернуться к статье116НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSvetlana PaylБогатые люди, олигархи, не могут иметь статус депутата. Возникает вопрос: почему. Значит, оплачивать услуги, это пожалуйста..но больше ..ни, ни..NatalyНемного непонятно и с многочисленными сообщениями на тему того, как правительство помогает отечественной экономике воспарить туда, куда ей положено воспарять согласно указам президента и чаяниям всего прогрессивного человечества. Из последних сообщений явствует, что выделило 50 миллиардов рублей на поддержку регионов. На поддержку малого и среднего бизнеса выделено 500 миллионов рублей. И наконец на поддержку системообразующих предприятий страны выделено 2 миллиарда рублей. Регионов, получающих поддержку, 55 – значит, по 910 миллионов рублей на регион. Малых и средних предприятий в стране около 280 тысяч – значит, в среднем почти по 2 тысячи рублей на предприятие. Системообразующих предприятий в стране около 250 – значит, в среднем по 8 миллионов рублей на одно такое предприятие. В задачке спрашивается: а это нормальная поддержка для страны, в столице которой только на разгон облаков 9 мая тратится более 400 миллионов рублей? Впрочем, вопрос риторический: в конце концов, разгоном облаков тоже занимается предприятие и для кого-то оно весьма и весьма «системообразующее»… В любом случае, ясно, что правительство нельзя обвинять в «аттракционах неслыханной щедрости» – скорее, наоборот, оно – эталон скромности и умеренности. Особенно по части помощи отечественной экономике. Но, в конце концов, как было сказано советским классиком, это же экономика должна быть экономной, а не заказы городских властей. А вот по какой дороге пойдет такая экономика – это уже другой вопрос.Svetlana PaylСегодня модно иметь в штате гос. аппарата выпускников гарварда..В итоге, что имеем, то имеем.ВМВениамин МельниковАП- Кириенко (он же израитель) остановитесь,хватит лжи и фальсификации. Под каждой такой статьей должна быть подпись автора.Это анонимка.Геннадий БережновВидимо Зю. хочет поднять свой статус и предложить 20000 руб. выплатить!Майя MajaНе...он казуистикой в законодательстве занимается. А что еще делать КПРФ последние 30 лет?Виктор Жедринскийда эти выплаты нужны,, но это однозначно подкуп избирателя. а автор брехло.Сергей ФедотовНа прошлых выборах КПРФ получила от государству чуть более 1 миллиарда рублей. В этом, полагаю получит даже больше. И в прошлый раз дядюшка ЗЮ не отказался, и в этом вряд ли откажется. Но нищие пенсионеры отказаться от этих жалких грошей должны? Занятная политика у коммунистической партии, в которой коммунистов, НАСТОЯЩИХ, Коммунистов, нет совсем.СМСергей МорозовКоммунисты это брэнд на самом деле там одни олигархи которые хотят пролезть в гос Думу.Михаил добрый маргиналвашето нам типо единоросфы платят вопрос от куда.Михаил добрый маргиналИ эти денюшки выплатят тока после выборов в госдуму. Если единодросы проиграют то уй вам. Комуняги не против выплат против .то что это сказано пупкиным во время съезда единодросов в которой он не состоит))Чирик дадут ,но ценниками в магазах его заберут. после выборов окуеете придя в магаз.Комментировать
Свежие комментарии