Экс-игрок Дьяков заявил, что Беришу нужно было дисквалифицировать из-за Абаскаля

Бывший защитник "Ростова" Виталий Дьяков поделился размышлениями о дисквалификации главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля из-за инцидента, произошедшего в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом", и заявил, что спровоцировавший специалиста игрок соперника Бернард Бериша также должен был быть отстранен.
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