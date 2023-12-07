Экс-игрок Дьяков заявил, что Беришу нужно было дисквалифицировать из-за Абаскаля

Бывший защитник "Ростова" Виталий Дьяков поделился размышлениями о дисквалификации главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля из-за инцидента, произошедшего в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом", и заявил, что спровоцировавший специалиста игрок соперника Бернард Бериша также должен был быть отстранен.